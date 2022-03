Les popotes roulantes ont besoin d'aide

Les importantes, voire vitales, popotes roulantes lancent un cri d’alarme pour maintenir les services alimentaires destinés aux personnes en perte d’autonomie ou éprouvant des difficultés à se nourrir convenablement.

Au-delà du sous-financement chronique dont elles souffrent depuis toujours, les popotes roulantes doivent désormais faire face à une pénurie de main-d’œuvre, autant bénévole que salariée. Plus de 50% des popotes roulantes du Québec déclarent être en recherche permanente de personnel. Faute de moyens supplémentaires et de personnel, la seule solution qui reste est de travailler plus vite.

« Les popotes roulantes ont absolument besoin de votre soutien pour continuer leur mission. Offrez quelques heures de votre temps ou donnez un peu d’argent pour contribuer, à votre mesure, à soutenir les personnes les plus vulnérables de notre société. Chaque geste compte! », mentionne la directrice générale du Regroupement des popotes roulantes, Malorie Sarr-Guichaoua.

Depuis deux ans, la situation s’est aggravée, notamment en raison de la pandémie.

En effet, le vieillissement de la population, conjugué à la situation pandémique et l'inflation, ont fait bondir les demandes de 30% durant la dernière année. Les quelque 300 popotes de la province se retrouvent en situation de surchauffe.

Malgré les bouleversements socio-démographiques qu’a vécus le Québec, y compris les deux dernières années de pandémie, les popotes roulantes se tiennent toujours debout. Heureusement, car ce service, vieux de 50 ans, est indispensable et même essentiel pour ces personnes les plus vulnérables de notre société.

La semaine québécoise des popotes roulantes

Sous le thème: Toujours là, la 17e édition de la semaine québécoise des popotes roulantes se tiendra du 20 au 27 mars.

La colorée sœur Angèle, elle qui a voué sa vie au plus démunis tout en se consacrant à sa passion pour la cuisine, est la nouvelle porte-parole.

Avec son énergie positive, son enthousiasme et sa grande générosité, elle a tenu à souligner l’importance des popotes roulantes.

« Les popotes roulantes permettent à de nombreuses personnes aînées de rester à la maison. Ce sont des organismes très importants. Ces personnes ne sont plus capables de se faire à manger et ça prend des gens d’une grande générosité pour les aider. On ne réalise pas la grande pauvreté qui existe au Québec. Il est nécessaire de soutenir les popotes roulantes et je remercie du fond du cœur les bénévoles qui ont l’audace de ne pas rester chez eux, et qui aident les popotes à accomplir leur mission. Le bénévolat ça nous garde jeunes ! », a livré la religieuse québécoise d'adoption, connue pour son enseignement de la cuisine avec un style bien à elle, souvent imité, mais jamais égalé.