Les grands cigarettiers obtiennent un nouveau sursis du tribunal

Le Carrefour Richelieu vous invite à la collecte de sang qui se tiendra du lundi 25 au mercredi 27 avril, entre 10 h et 16 h, le jeudi 28 et vendredi 29 avril entre 10 h et 20 h. Elle aura lieu à la cour Sears – porte 1 (entre Best Buy et CIBC) au Carrefour Richelieu situé au 600, rue Pierre-Caisse à Saint-Jean-sur-Richelieu. L’objectif de cet événement est d’accueillir 360 donneurs. Il est également nécessaire de prendre rendez-vous avant de se présenter en collecte. Vous pouvez dorénavant réserver votre place en ligne en créant votre profil au : jedonne.hema quebec.qc.ca/. Vous pouvez également contacter le 1 800 343-7264 (SANG).