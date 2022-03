Une Colloque sur l'eau : 25 ans de mobilisation pour les lacs

Le RAPPEL (Regroupement des associations pour la protection de l’environnement des lacs et des bassins versants) offre, pour une deuxième année consécutive, un Colloque sur l’eau en ligne les 7 et 8 avril prochains, en après-midi, à partir de 13 h. Cet événement virtuel vise à rassembler les associations de protection des plans d’eau, les municipalités et les autres acteurs et actrices de l’eau du Québec en leur offrant des formations pratiques pour les divers enjeux qu’ils rencontrent.

De nombreuses thématiques en lien avec la mobilisation pour les lacs seront abordées par des chercheurs et chercheuses, des représentants gouverne mentaux ainsi que des spécialistes en environnement et en gestion de l’eau.

La première journée se concentrera sur les caractéristiques naturelles d’un bassin versant qui influencent les lacs, sur les données ouvertes pour mieux définir et comprendre les lacs, sur les différentes solutions curatives pour la restauration des lacs, ainsi que sur un envahisseur commun : la moule zébrée.

La seconde journée se présentera sous la forme d’un coffre à outils pour mieux mobiliser la communauté : des projets d'agriculture durable en passant par le contrôle de l'érosion sur les chemins en milieux forestiers jusqu'aux bonnes pratiques de navigation sur les lacs. Un survol des multiples champs d'action pour protéger un lac et une présentation des pratiques exemplaires associées seront aussi présentés, en plus d’initiatives de communications.

À propos

Le RAPPEL a pour mission de promouvoir la protection et la préservation des lacs, cours d’eau et milieux humides du Québec et de soutenir, par son expertise, les personnes et les organismes qui y sont engagés. L'organisation est une coopérative de solidarité qui offre des services d’experts-conseils en environnement depuis plus de 25 ans et qui regroupe plus de 275 membres, dont 125 associations de protection des lacs et rivières.