Une carie est un trou dans une dent qui se développe lorsque les acides dans la bouche usent ou érodent la couche externe dure d'une dent. N'importe qui peut avoir une carie. Un bon brossage, la soie dentaire et les nettoyages dentaires peuvent prévenir les caries. Mais que se passe-t-il quand des caries attaquent nos dents ? Voici 4 traitements efficaces de la carie.

Qu'est-ce qui cause les caries ?

Certains facteurs jouent un rôle dans le développement des caries dentaires. Les bactéries présentes dans la bouche se nourrissent d'aliments et de boissons sucrés et féculents, et les bactéries transforment ces glucides en acides. Les bactéries, l'acide, la nourriture et la salive se mélangent pour former la plaque. Cette substance collante recouvre les dents. Sans brossage et soie dentaire appropriés, les acides contenus dans la plaque dissolvent l'émail des dents, créant des caries.

Quels sont les signes que vous avez des caries ?

Une carie sur la surface externe de l'émail ne cause généralement pas de douleur. Cependant, vous êtes plus susceptible de ressentir des symptômes à mesure que la carie progresse dans la dentine et la racine. Les signes que vous avez des caries peuvent inclure :

Mauvaise haleine

Mal de dents ou de bouche

Sensibilité aux aliments ou boissons chauds ou froids

4 traitements efficaces de la carie

Le traitement de la carie dépend généralement de la gravité de celle-ci. Les traitements efficaces de la carie comprennent :

Le fluorure : Lorsque la carie est détectée tôt, les traitements au fluorure peuvent réparer l'émail des dents. Ce processus est appelé reminéralisation. Vous aurez peut-être besoin de dentifrice et de rince-bouche sur ordonnance, ainsi que de traitements au fluorure au cabinet dentaire.

Les obturations : Une fois qu'un trou se forme dans la dent, les dentistes forent le matériau carié et remplissent le trou. Les obturations dentaires sont faites d'amalgame d'argent ou de résine composite.

Le traitement de canal : Un traitement de canal traite la douleur causée par la carie radiculaire. Il peut être effectué par un dentiste ou un endodontiste, un spécialiste qui traite les problèmes qui affectent la racine des dents. Lors d'un traitement de canal, le dentiste enlève la pulpe qui contient les terminaisons nerveuses qui causent de la douleur.

L’extraction de dent : Si un traitement de canal n'est pas possible, votre dentiste peut extraire la dent. Vous pourriez avoir besoin d'un implant dentaire pour remplacer une dent permanente arrachée. Les implants empêchent les dents de se déplacer et de modifier votre apparence et votre morsure.

Quelles sont les complications des caries ?

Lorsque la carie dentaire n'est pas traitée à temps, vous pouvez perdre une grande partie de la dent et avoir besoin d'une extraction. La carie dentaire avancée peut entraîner une infection grave à l'intérieur de la dent et sous les gencives, et cette infection peut se propager dans tout le corps.

Heureusement, la plupart des personnes atteintes de caries ne connaissent aucun problème à long terme. Mais parce que les caries se développent lentement, il est important de faire des examens dentaires réguliers.