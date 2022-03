Une tempête solaire attendue ce jeudi

Ce jeudi, une tempête solaire, de niveau modérée à majeure, est attendue, qui a des risques d’impact sur la Terre, selon une évaluation de la NASA.

Plusieurs éruptions pourraient frapper la Terre en une seule fois provoquant vraisemblablement des bris de systèmes de télécommunication à basse fréquence et des satellites pourraient tomber en panne. Si les prédictions s’avèrent vraies, les évènements se feront sentir par intermittence.

De plus, des aurores boréales seraient visibles jusqu’à New York par temps clair. Il y a des chances que des alarmes se déclenchent, mais ce seront de fausses alertes. Les système de navigation satellite et radio basse fréquence seront également atteints.

En février de cette année, 40 des 49 petits satellites de la compagnie SpaceX avaient été détruits durant l’une de ces tempêtes solaires causant des pannes de système.