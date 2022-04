Quel avenir pour les camps de jour de la Montérégie ?

Les deux dernières années de pandémie ont mis en lumière plusieurs enjeux et angles morts quant à la gestion des camps de jour et l’implication du gouvernement dans ceux-ci. Pour aborder cette question sans détour et trouver des solutions durables, la 6e édition du Forum québécois du loisir 2022, organisée par le Conseil québécois du loisir (CQL), aura pour thème « Camps de jour: Coconstruire l'idéal d'un milieu ». L’édition 2022 compte également sur la présence de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest.

Des gestionnaires de camps de jours, mais aussi des intervenants des milieux associatifs, municipaux et communautaires se sont réunis pour l’occasion. Tous les organismes présents ont fait front commun en appuyant une Déclaration, signée par d’importants organismes de loisir, visant à trouver des opportunités de développement entre les différents acteurs et d’assurer que les enfants aient accès à des services accessibles et sécuritaires.

Déclaration commune des intervenants en milieu de loisir

La déclaration présentée aujourd’hui offre une vision ambitieuse quant à l’avenir des camps de jour au Québec.

Les principes

1. Les camps de jours doivent offrir des services accessibles, sécuritaires et de qualité pour assurer le bien-être et développement global des enfants.

2. Les camps de jour s’inscrivent dans l’offre globale de loisir, ils sont « essentiels » pour assurer la conciliation famille-travail.

3. Les camps de jour sont complémentaires et en continuité au système scolaire et au système de santé.

4. Les camps doivent avoir la reconnaissance et les moyens pour assumer leur rôle et leurs responsabilités.

5. Le gouvernement doit pouvoir garantir aux parents le respect des normes de qualité et de sécurité par les camps de jour.

Par ailleurs, le CQL et les partenaires du Forum souhaitent qu’une première rencontre d’un comité interministériel soit tenue pour jeter les bases de la collaboration avec le gouvernement dans les semaines suivant le Forum.

Contribution des camps de jour non reconnue à sa juste valeur

À travers toutes les régions du Québec, les camps de jour ont une place de choix auprès de la population puisqu’ils contribuent à la qualité de vie des citoyens, notamment celle des parents, en facilitant la conciliation travail-famille. Par leur approche à la fois ludique et éducative, les camps permettent le développement global des enfants par de nombreux apprentissages uniques sur le plan de la socialisation. Malgré tous ces bienfaits, la pandémie a démontré que le milieu des camps de jour est peu connu par les décideurs politiques et gouvernements, de meilleurs ponts doivent donc être bâtis pour garantir leur pérennité et la qualité des services offerts aux enfants.