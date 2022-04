Gala du 45e anniversaire de l’Association Québec-France Montérégie

Les deux dernières années de pandémie ont mis en lumière plusieurs enjeux et angles morts quant à la gestion des camps de jour et l’implication du gouvernement dans ceux-ci. Pour aborder cette question sans détour et trouver des solutions durables, la 6e édition du Forum québécois du loisir 2022, organisée par le Conseil québécois du loisir (CQL), aura pour thème « Camps de jour: Coconstruire l'idéal d'un milieu ». L’édition 2022 compte également sur la présence de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest. Des gestionnaires de camps de jours, mais aussi des intervenants des milieux associatifs, municipaux et communautaires se sont réunis pour l’occasion. Tous les organismes présents ont fait front commun en appuyant une Déclaration, signée par d’importants organismes de loisir, visant à trouver des opportunités de développement entre les différents acteurs et d’assurer que les enfants aient accès à des services accessibles et sécuritaires.