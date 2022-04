Collecte de sang au Carrefour Richelieu

Le Carrefour Richelieu invite la population à la collecte de sang qui se tiendra du lundi 25 au mercredi 27 avril, entre 10 h et 16 h, le jeudi 28 et vendredi 29 avril entre 10 h et 20 h ainsi que le samedi 30 avril de 10 h à 16 h. Elle aura lieu à la cour Sears – porte 1 au Carrefour Richelieu situé au 600, rue Pierre-Caisse à Saint-Jean-sur Richelieu.

L’objectif de cet événement est d’accueillir 420 donneurs. Il est également nécessaire de prendre rendez-vous avant de se présenter en collecte. Vous pouvez dorénavant réserver votre place en ligne en créant votre profil au : jedonne.hema quebec.qc.ca/. Vous pouvez également contacter le 1 800 343-7264 (SANG).

En temps de pandémie, Héma-Québec met tout en place pour continuer à faire du don de sang une expérience sécuritaire. De nombreuses mesures sont prises sur l’ensemble des sites de collecte.

Avant de se présenter à une collecte, il est possible de vérifier son admissibilité auprès du Service à la clientèle-donneurs au 1 800 847-2525 ou de consulter le site Web d’Héma Québec au www.hema-quebec.qc.ca, section Donneurs > Sang > Puis-je donner?