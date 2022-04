Invitation à ne pas tondre le gazon durant le «Défi pissentlits»

Plusieurs municipalités du Québec adhèrent encore cette année au «Défi pissenlits» lancé l’an dernier par Miel et Compagnie, une entreprise apicole située à Portneuf, qui a pour but de sensibiliser la population à l’apport vital des insectes pollinisateurs, notamment les abeilles.

Les pissenlits, qui sont les premières fleurs à éclore au printemps, représentent une source de pollen et de nectar importante pour la survie des insectes pollinisateurs après la période hivernale.

Ces insectes qui jouent un rôle vital dans la pollinisation subissent présentement un taux d’extinction sans précédent, notamment en raison du niveau d’infestation par le parasite Varroa destructor en ce début de saison.

Dans une note transmise plus tôt en avril, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) a signalé que l’efficacité des traitements mis en place par les apiculteurs la saison dernière contre le Varroa destructor semble avoir été très variable et parfois insatisfaisante. Les autorités qualifient de préoccupantes les mortalités hivernales rapportées récemment par plusieurs entreprises apicoles.

Le «Défi pissenlits» invite la population à ne pas tondre le gazon, dont les pissenlits et autres fleurs qu’il contient durant tout le mois de mai afin d’offrir aux insectes du pollen et du nectar. Il s’agit d’un moyen de contribuer à la survie de ces insectes et à leur reproduction.

Les municipalités qui participent «Défi pissenlits» s’abstiendront en mai de tondre le gazon des parcs, des espaces verts et des terrains municipaux.