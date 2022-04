Vente annuelle de végétaux aux serres du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Saviez-vous qu’il existe plus de 375 espèces d’abeilles sauvages au Québec? William Mailhot, animateur de sensibilisation et apiculteur à Miel Montréal, sera à la Foire horticole le 14 mai prochain pour partager sa passion. Les pollinisateurs et les plantes mellifères sont un duo incroyable et indispensable à la biodiversité en ville et en ...