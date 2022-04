Le projet « Sur la route... la sécurité en tête ! » 

Les jeunes de 16 à 25 ans sont invités à partager leurs idées et leurs réflexions en lien avec la sécurité routière dans le cadre du projet Sur la route… la sécurité en tête ! organisé par les Productions Jaune Camion. Ceux qui désirent participer ont jusqu’au 23 mai pour envoyer leurs réflexions sur la sécurité routière via le site Web de www.jaunecamion.com/slr.

Parmi les textes reçus, une sélection sera faite pour créer les vidéos officielles du projet qui seront diffusées sur les médias sociaux de l’organisme à partir de septembre 2022.

Les capsules vidéos regrouperont plusieurs thématiques entourant la sécurité routière telles que la vitesse, la sécurité des piétons, la distraction au volant, la conduite avec facultés affaiblies, le partage de la route avec les vélos et l’utilisation de la ceinture de sécurité. Au total, 60 prix de participation d’une valeur totale de 3 000 $ seront distribués parmi les jeunes ayant soumis leurs idées.

Les Productions Jaune Camion effectueront également une tournée dans les cégeps de la province à l’automne 2022 afin de réaliser des rencontres causeries en lien avec la sécurité routière. Des intervenants seront aussi présents pour discuter et échanger avec les jeunes. Certaines discussions seront filmées et présentées par la suite sous forme de capsules vidéo sur les médias sociaux de l’organisme. L’invitation a été lancée dans les établissements d’enseignement collégial du Québec et tous les jeunes Québécois âgés de 16 à 25 ans sont invités à participer au projet. Ce dernier est soutenu financièrement par le Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière mis en place par le ministère des Transports du Québec.

« Quand on utilise la route pour se déplacer, il nous vient toutes sortes de réflexions en tête. Pourquoi les garder pour soi alors qu’on pourrait les partager ? C’est justement l’idée derrière le projet. »