Qui dit printemps dit… grand ménage

Chaque année, l’arrivée du printemps nous rappelle qu’il est temps d’organiser la maison et d’y remettre de l’ordre avant la belle saison. Pour tirer profit de cette saison, voici quelques conseils qui vous aideront à ordonner votre maison sous le signe de la sécurité.

Pour un grand nettoyage du printemps aussi efficace que possible, inspectez chaque pièce de la maison et repérez les endroits qui requièrent une plus grande attention. Faites le tour des pièces et vérifiez les espaces souvent négligés, comme les placards, les chambres d’amis, les tiroirs de bric-à-brac et le garde-manger.

Procurez-vous des éléments de rangement

Lorsque tout sera trié et que vous aurez déterminé ce qui est à garder, à jeter, à recycler ou à donner, établissez un système pour vous aider à prendre note de vos possessions au cours des mois à venir. Les étagères de rangement, les bacs d’entreposage et les chemises de classement vous seront notamment très utiles.

Examinez vos dispositifs de sécurité incendie

Le grand ménage du printemps se prête très bien à la vérification des dispositifs de sécurité de la maison, comme les détecteurs de fumée et les extincteurs. Il devrait y avoir un extincteur à chaque étage de votre maison et dans les endroits où le risque d’incendie est le plus élevé, comme la cuisine et le garage. Assurez-vous que les extincteurs sont faciles à atteindre et accessibles à chaque adulte de la maisonnée, et que toutes les personnes en âge de s’en servir savent comment les utiliser.

Selon la Base de données nationales sur les incendies, 80 % des décès causés par le feu surviennent dans des maisons où les détecteurs de fumée ne sont pas en bon état, souvent parce que les appareils n’ont pas de pile ou sont périmés. Pendant que vous remettez de l’ordre dans la maison ce printemps, assurez-vous qu’il y a un détecteur de fumée à chaque étage et dans chacune des chambres à coucher. Vérifiez la date de fabrication à l’endos des appareils et, s’ils ont plus de dix ans, remplacez-les.

Pensez au monoxyde de carbone

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz invisible, inodore et potentiellement mortel, dont la présence ne peut être décelée qu’à l’aide d’un avertisseur de CO. Tout comme vous le faites pour les détecteurs de fumée, installez un avertisseur de CO à chaque étage de la maison, ainsi qu’au sous-sol et dans chacune des chambres à coucher, et n’oubliez pas d’en remplacer les piles tous les six mois. Par souci d’ordre pratique, songez à vous procurer un avertisseur de monoxyde de carbone enfichable doté d’une pile de secours qui assure le fonctionnement durant les pannes de courant.

Source: éditions nouvelles