C'est la Semaine québécoise intergénérationnelle

C'est aujourd'hui que débute la Semaine québécoise intergénérationnelle 2022. Jusqu'au 28 mai, cette campagne nationale, coordonnée par Intergénérations Québec, soulignera et valorisera les échanges intergénérationnels à l'échelle du Québec.

Plus de 50 animations qui rapprochent les générations seront organisées par des organismes, institutions et municipalités des quatre coins du Québec. Cette programmation est compilée sur le site Internet d'Intergénérations Québec.

Tous les citoyens sont invités à profiter de cette semaine pour remettre en question leurs préjugés et créer ou renforcer une relation avec une personne plus jeune ou plus âgée.