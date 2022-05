Une carte pour connaître le déploiement de l'Internet haute vitesse au Québec

Vous attendez depuis longtemps de pouvoir être desservi par un réseau Internet haute vitesse ? Vous désirez en savoir davantage sur l’état de situation concernant le développement de ce réseau dans votre secteur ? Le gouvernement du Québec a lancé récemment une carte interactive qui présente l'état d'avancement du déploiement de la desserte en Internet haute vitesse dans la province.

Cette nouvelle carte interactive, simple, intuitive et disponible en ligne gratuitement pour les utilisateurs, a pour but d'informer les citoyens et les partenaires de l'avancement des travaux de l'Opération haute vitesse lancée en 2021 par le gouvernement du Québec. Cette carte fait état de la situation pour chaque foyer du Québec et fait l'objet de constantes mises à jour.

Ainsi, par la simple saisie dans la zone de recherche d'une adresse municipale, d'une ville ou d'une municipalité, ou même d'une région administrative complète, tout visiteur de cette section pourra constater l'état de situation de l'accès à l'Internet haute vitesse pour le secteur demandé.

Pour accéder à cette carte interactive, il ne suffit que d’aller sur le site du Gouvernement du Québec en suivant le chemin suivant : Accueil / Gouvernement / Politiques et orientations / Accès à Internet haute vitesse au Québec – État de situation.

Opération haute vitesse

L’Opération haute vitesse a pour mission de donner accès le plus rapidement possible à ce type de réseau à l’ensemble des 250 000 foyers du territoire québécois qui, à ce moment, malgré les initiatives privées de fournisseurs et les incitatifs financiers en provenance de programmes gouvernementaux, n’ont pas accès à de tels déploiements de services en région.

Étant donné l’évolution constante des outils technologiques, l’accès à un service Internet haute vitesse de qualité à coût abordable est essentiel pour toutes et tous, que ce soit dans le but de travailler, de s’instruire ou de communiquer avec des proches.