Des tiques présentes partout en Montérégie

Les tiques infectées par la bactérie qui cause la maladie de Lyme n’ont pas pris de vacances pendant la pandémie. Le nombre de Montérégiens atteints a augmenté de 50 %, passant d’une centaine en 2018 à 147 en 2021.

Ces tiques sont actuellement présentes partout en Montérégie, peut-être même dans votre cour ! « Ça ne devrait toutefois pas vous empêcher de pratiquer des activités extérieures comme marcher, jardiner ou participer à des randonnées. Il suffit de poser des gestes simples pour profiter de ces activités sans s’inquiéter», fait valoir Dre Julie Loslier, directrice de santé publique de la Montérégie.

Les tiques se tiennent dans les herbes hautes, les boisés, mais aussi dans les champs, les jardins et les potagers situés tout près. Lorsqu’on entre en contact avec les herbes hautes, les tiques peuvent s’accrocher à notre peau et nous transmettre la maladie.

C’est pour cette raison qu’il est recommandé de marcher dans les sentiers plutôt que dans les herbes hautes et d’utiliser un chasse-moustiques contenant du DEET ou de l’icaridine sur les parties du corps exposées avant de participer à une activité extérieure.

Au retour, il est recommandé d’examiner sa peau et de retirer la tique qui pourrait s’y être accrochée en utilisant une pince, sans tourner. On trouve toute l’information sur la marche à suivre ici.

Une maladie qui se traite bien

Le premier signe de la maladie de Lyme est une rougeur sur la peau qui s’étend sur 5 cm ou plus. Les autres symptômes les plus courants sont : de la fatigue, de la fièvre et des douleurs musculaires ou articulaires. La maladie se traite bien avec un antibiotique.

Depuis quelques années, les pharmaciens de la Montérégie peuvent prescrire un médicament préventif aux gens qui ont été piqués par une tique si celle-ci est restée accrochée à leur peau pendant plus de 24 heures. Le médicament préventif pourrait empêcher la maladie de se développer. Si vous êtes dans cette situation, nous vous invitons à en parler à un pharmacien.

Lorsque la maladie de Lyme n’est pas traitée, elle peut causer des problèmes cardiaques, de l’arthrite ou des atteintes au système nerveux.