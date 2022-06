Depuis le début de la pandémie, plusieurs ont choisi de quitter les grands centres pour se diriger vers des régions moins populeuses et s’éloigner du stress de la vie urbaine. Si vous êtes également à la recherche d’une telle région, mais qui a plein de choses à vous offrir, vous pourriez considérer déménager dans les Laurentides.

La région des Laurentides est connue pour ses belles montagnes et forêts, ainsi que ses nombreux lacs et rivières. Il est donc normal que cette région du Québec attire de plus en plus de gens qui souhaitent se rapprocher de la nature. Mais on y retrouve aussi quelques petites villes et villages où on peut retrouver des occasions de divertissement intéressantes. Vous désirez, vous aussi, quitter la grande ville ? Voici donc 5 raisons pour un déménagement résidentiel dans les Laurentides.

Pour être plus près de la nature

Plusieurs se dirigent vers la région des Laurentides à l’automne pour profiter de ses montagnes et ses forêts qui prennent des couleurs spectaculaires. Imaginez pouvoir assister à ce spectacle de votre fenêtre ! Vous pourriez aussi apprécier le fait que la région compte plusieurs lacs et rivières où vous pourrez vous baigner, faire du bateau ou aller à la pêche. Que soyez à la recherche de paysages majestueux, ou d’un endroit qui vous permet de profiter d’un nombre incalculable d’activités sportives et récréatives, les Laurentides sauront répondre à tous vos désirs.

Pour profiter de nombreuses activités culturelles

Il n’y a pas que dans les grandes villes où l’on retrouve une vie culturelle riche. En effet, les Laurentides regorgent d’activités artistiques et culturelles dans plusieurs de ses villes et villages. Vous y trouverez des galeries d’art et des musées, des salles de spectacle, et plusieurs festivals sont organisés tout au long de l’année.

Pour y vivre une expérience gastronomique

Les amateurs de bonne bouffe sont également gâtés dans les Laurentides. En effet, plusieurs grandes tables se sont installées dans la région, et offrent des menus gourmands pour tous les budgets. Les Laurentides comptent également plusieurs hôtels et établissements de type « resort », ainsi que des spas en bordure de rivière, où vous pourrez y vivre une expérience gastronomique à base d’ingrédients locaux et frais.

Pour un parc immobilier pour tout budget

Bien sûr, les prix des maisons ont augmenté partout au Québec, et il est parfois difficile de trouver une résidence qui respecte notre budget. Cependant, il est encore possible de dénicher des maisons et des condos à des prix raisonnables dans certaines petites villes ou villages des Laurentides. De plus, la région est en constante évolution, et de nombreux nouveaux développements résidentiels apparaissent chaque année.

Pour sa proximité avec la ville de Montréal

Si vous craignez de vous ennuyer de la ville de Montréal avec tout ce qu’elle a à offrir, sachez que les Laurentides n’en sont pas si loin, et vous offre différentes options pour vous y rendre sans trop de problèmes : autoroutes, trains de banlieue, etc. Vous pouvez bien sûr vous attendre à rencontrer des bouchons de circulation, car les heures de pointe peuvent souvent être problématiques. Mais si vous avez, comme plusieurs, choisi de travailler à distance et ne prenez votre voiture qu’en dehors des heures de pointe, vous n’aurez pas à vivre ces situations.