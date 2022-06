Xavier Barsalou-Duval fait une déclaration pour souligner le 350e anniversaire du village de Verchères

Le député de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères Xavier Barsalou-Duval s’est levé en Chambre le 2 juin dernier pour faire une déclaration au sujet du 350e anniversaire de la fondation du village de Verchères. Cette allocution s’adressait au président, mais bien sûr à tous les commettants verchèrois de M. Barsalou-Duval :

« Monsieur le Président, en 1672, l’intendant Talon concède la seigneurie de Verchères à un officier du régiment de Carignan-Salières, François Jarret. Ce petit village du bord du Saint-Laurent a été aux premières loges de l’histoire lorsque la jeune Madeleine, âgée de 14 ans, a protégé héroïquement le village des assauts iroquois. Certains disent même qu’elle aurait sauvé la Nouvelle-France.

Des années plus tard, c’est un Verchèrois de naissance, le patriote Ludger Duvernay, qui fonde la Société Saint-Jean-Baptiste et qui organise les premières célébrations de la fête nationale du Québec. À cela, il faut ajouter la Journée nationale des patriotes qu’on doit à un autre Verchèrois, l’ex-premier ministre Bernard Landry.

Quand on pense à Verchères, on pense aussi à ses fameuses chaloupes et aux vaillants artisans qui travaillent fort pour garder vivant le savoir de leurs prédécesseurs.

En 2022, Verchères est devenu un merveilleux village champêtre duquel on ne peut que tomber amoureux. C’est pourquoi je tiens à souhaiter à l’ensemble des Verchèroises et des Verchèrois un merveilleux 350e et à leur dire que je serai de toutes les festivités qui marqueront cet anniversaire tout au long de l’année », a déclaré monsieur Barsalou-Duval.