Vos vacances sont-elles impactées par la crise des passeports?

Depuis quelques semaines, la crise des passeports cause des maux de tête aux voyageurs. Nombreux sont ceux qui s’envolent vers une destination internationale dans quelques semaines et qui n’ont toujours pas ce précieux document en main. C’est donc la question de la semaine.

Que ce soit pour un renouvellement ou pour une nouvelle demande, l’attente au bureau des passeports de la grande région de Montréal se compte en heure.

Certains ont même décidé de faire de la route afin d’obtenir plus vite ce document officiel en se rendant par exemple dans un bureau de Services Canada à Chicoutimi ou en Ontario.

Et vous? Est-ce que la crise des passeports vous a affecté ou a impacté vos plans vacances? Répondez à notre question sondage et dites-nous ce qu’en est pour vous et vos proches.