Le Canada rétablit les tests de dépistage aléatoires pour les voyageurs aériens

Le Québec est toujours la province qui a affiché la proportion la plus élevée de personnes vivant seules en 2021, soit 19 %, indique Statistique Canada. En revanche, l'Ontario et l'Alberta ont affiché les deux plus faibles proportions d'adultes vivant seuls en 2021 — avec 12 % et 13 % respectivement, selon les résultats tirés du plus récent ...