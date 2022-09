Il sera possible de se faire vacciner pour la COVID-19 et l'influenza en même temps

Le directeur de la Santé publique le Dr Luc Boileau était de retour devant les médias après trois semaines sans avoir tenu de point de presse. Il a été question de la situation épidémiologique de la COVID-19 et de la campagne de vaccination contre l’influenza.

Le Dr Luc Boileau indique que la rentrée a été plus clémente que dans les deux dernières années. Toutefois, le nombre de cas, d’hospitalisations et de transmission est légèrement à la hausse depuis deux semaines.

Il est également trop tôt pour statuer s’il s’agit d’une nouvelle vague ou non.

Campagne de vaccination

La Santé publique avait lancé le 15 août une nouvelle campagne de vaccination contre la COVID-19 dans les CHSLD et les RPA. C’est 69 % des résidents en CHSLD qui ont reçu leur dose de rappel et 76 % dans les RPA.

Dans les cinq derniers mois, c’est plus de 800 000 doses qui ont été distribuées chez les 18 ans et plus, 16 % des 40-59 ans ont été vaccinés, 40 % 60-79 ans et 53 % des 80 ans et plus.

Le Québec a également reçu 1,2 million de doses du vaccin Moderna Bivalent.

Vaccin contre l'influenza

Il y a trois semaines, il avait été annoncé que la campagne de vaccination contre l’influenza serait devancée. En effet, elle débute dès le 5 octobre dans toutes les régions du Québec.

De plus, il sera possible pour les personnes à risque de prendre rendez-vous sur Clic santé pour demander leur dose contre la grippe saisonnière en plus de recevoir leur dose de rappel de la COVID-19 dans un des centres de vaccination.

Les personnes vivant dans les CHSLD ou dans les RPA n’ont pas à prendre de rendez-vous, car 96 000 doses seront disponibles et seront administrées directement dans les établissements.