Comment déménager un piano en toute sécurité?

Quand on procède à un déménagement, on pense généralement à tout ce qui est légal, notamment en ce qui concerne le changement d’adresse. Mais pense-t-on à la manière dont sera transporté cet imposant objet jusqu’à notre nouvelle demeure? En fait, certains objets sont tellement lourds et imposants qu’ils nécessitent une attention bien particulière, généralement fournie par un service de déménagement expertisé dans le domaine. C’est le cas du piano. Comment donc procéder à un déménagement de piano en toute sécurité?

Protéger son piano : Comment?

Ce n’est pas parce qu’un piano est plus petit que la moyenne qu’il ne nécessite pas une manipulation particulière, bien au contraire! Instrument envoûtant comme pas un, ce dernier requiert une manipulation empreinte de douceur, pour éviter quelque égratignure que ce soit. Sachant qu’un piano peut peser de 100 kg à 1000 kg, une certaine technique de transport est requise.

Le modèle de piano le plus lourd, celui à queue, est particulièrement fragile. Il demande par conséquent une bonne dose de minutie. Pour pouvoir le déménager en toute sécurité, il est fortement recommandé d’en retirer toutes les parties détachables. Vis, charnières et partie supérieure incluses. Auquel cas les pièces ne se retirent pas, il faudrait verrouiller le couvercle, pour ensuite recouvrir tout l’instrument de couvertures de déménagement antidérapantes et épaisses. Et ce, sans oublier de protéger les coins!

Avant de déménager ledit instrument, il serait fort astucieux de le mesurer, pour pouvoir déterminer quel véhicule servira au transport vers la nouvelle demeure, mais aussi quelle housse de protection sera nécessaire. D’ailleurs, il serait bon que de deux à quatre personnes s’entraident quand viendra le temps de bouger le piano. On veillera alors tant à la sécurité du piano que celle des déménageurs!

Bien s’outiller

Quand un déménagement de piano doit être exécuté, on gagne à se servir des courroies et des sangles de transport, lesquelles permettent de faciliter le déplacement d’objets rudement massifs. Par ailleurs, le charriot de support représente également un outil des plus indispensables pour un tel déménagement, puisqu’il permettra de considérablement réduire la charge de chaque personne affectée à la tâche.

En outre, les outils suivants permettront de sécuriser l’instrument. Or, puisque nul n’est à l’abris d’une chute ou d’une quelque erreur de manipulation que ce soit, pourquoi ne ferait-on pas affaire avec un service de déménagement?

Les pros du déménagement de piano

Le piano ayant une certaine valeur monétaire, il devient alors primordial de procéder à son transport avec la plus grande attention et précision. Faire appel à un service de déménagement expertisé réduira certainement le stress pouvant être causé par la peur du transport d’un instrument aussi mélodieux. Certains s’évertuent à dire que la force physique est la seule façon de déménager un piano. Ce n’est pas tout à fait faux… ni tout à fait véridique, en ce sens où l’agilité et le savoir-faire de déménageurs qualifiés peuvent accomplir un vrai miracle. N’hésitons pas à les contacter pour leur faire part de notre projet de déménagement!