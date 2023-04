5 critères pour bien choisir son terrain de construction

D’un terrain à un autre, les caractéristiques peuvent considérablement varier. C’est pour cette raison qu’il est parfois assez difficile de bien choisir son terrain de construction. Or, ce choix a toute son importance, car il définit les caractéristiques de la future maison et le mode de vie des futurs propriétaires.

S’il existe plusieurs critères à prendre en compte pour bien choisir son terrain de construction, voici les plus importants.

Le prix

Contrairement aux idées reçues, le prix du terrain ne s’arrête pas au prix de vente de celui-ci, mais intègre également d’autres éléments. Pour éviter de faire une mauvaise estimation, la meilleure solution consiste à demander à un constructeur de maison sur la Rive-Nord ces différents éléments pour un terrain donné.

En règle générale, le prix d’un terrain regroupe, entre autres :

le prix de vente ;

le coût de viabilisation (les frais liés au raccordement aux réseaux d’énergie, l’installation de fosse septique, etc.) ;

les taxes (taxe d’aménagement, taxe foncière, taxe d’habitation) ;

les intérêts dus au crédit immobilier.

La superficie

Les plans d’une maison peuvent être adaptés à la superficie d’un terrain, mais l’inverse est très difficile, voire impossible. La superficie est donc un élément à prendre en compte lors du choix du terrain de construction.

La superficie du terrain va notamment définir les dimensions de la future maison ainsi que le nombre d’étages.

La localisation

La localisation du terrain où construire la maison doit correspondre au mode de vie des futurs propriétaires. Ici, les deux principaux choix sont la campagne et la ville.

En campagne, l’environnement est plus calme et les prix du m² sont généralement moins chers qu’en ville. En revanche, il est plus fréquent que les terrains en campagne soient non viabilisés.

Lors de la considération de ce critère, il faut également anticiper le futur. Il s’agit notamment de se renseigner sur les potentielles implantations dans la localité (usines, écoles, pharmacies, etc.). Certaines implantations ajoutent de la valeur à la localisation et donc à la construction, tandis que d’autres la dévalorisent.

La couverture réseau

De nos jours, l’accès à Internet ou au réseau téléphonique ne constitue plus uniquement un atout pour un terrain, mais une caractéristique essentielle. Sans une bonne couverture au réseau ou une bonne qualité de signal, il serait très difficile d’utiliser convenablement les téléphones et d’accéder à Internet.

Or, tous les terrains n’offrent pas la même qualité de réception et certains ne sont même pas couverts par le réseau.

La qualité du sol

La qualité du sol n’affecte pas uniquement le type de culture ou de plantation qu’il est possible de faire sur un terrain. Ce critère détermine également les travaux de construction réalisables et donc, le type de bien immobilier pouvant être construit.

L’idéal pour déterminer la qualité du sol est de faire appel à un professionnel.