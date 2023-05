La Société de sauvetage rappelle qu'il faut être vigilant afin d'éviter les noyades

Les deux fédérations de syndicats d'enseignants se disent inquiètes de voir que 30 000 enseignants non qualifiés enseignaient dans les écoles québécoises en 2020-2021, comme l'a rapporté jeudi la vérificatrice générale Guylaine Leclerc, mais elles ne sont guère surprises. «Oui c'est alarmant. Oui on s'inquiète. Mais on n'est pas surpris, parce ...