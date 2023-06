Québec demande d'éviter les déplacements en forêt

Le gouvernement du Québec émet jeudi matin un avis préventif concernant les risques de feux de forêt et sollicite la collaboration de toute la population.

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) et le ministère de la Sécurité publique (MSP) demandent aux Québécois d’éviter ou de restreindre au maximum leurs déplacements en forêt au cours des prochains jours, en raison de l'indice d'inflammabilité extrême et des incendies préoccupants en cours à certains endroits du Québec.

Cette recommandation faite de concert avec la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) vise l'ensemble des régions du Québec. Non seulement vise-t-elle à diminuer les risques d'incendie, mais aussi à faciliter les opérations de la SOPFEU.

Depuis quelques jours, il est interdit de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité sur tout le territoire québécois.

Les températures élevées et sèches ainsi que de faibles précipitations sur l'ensemble du territoire québécois font augmenter l’indice d’inflammabilité.

La SOPFEU ajoute qu’au printemps, il y a beaucoup de végétaux morts au sol, qui constituent un combustible hautement inflammable, car il s’assèche très rapidement avec quelques heures d’ensoleillement et un peu de vent.

Jeudi matin, la SOPFEU signalait que onze incendies de forêt étaient en activité au Québec. Les plus actifs faisaient rage dans la région de la Jamésie, dans le nord-ouest, de même qu’au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L’un d’eux, qui brûlait à Chapais, était hors de contrôle et a provoqué mercredi des évacuations de résidents vers la ville de Chibougamau.

La Presse Canadienne