La coroner dépose son rapport d'enquête publique sur la prévention du suicide

Au terme de plus de trois ans de travail, le Bureau du coroner s’apprête à déposer son rapport dans l’enquête publique sur la thématique du suicide. La coroner Me Julie-Kim Godin doit publier le document ce mercredi matin avant de rencontrer les médias en après-midi.

Cette enquête publique avait été ordonnée par la coroner en chef du Québec, Me Pascale Descary, en septembre 2019. Elle s’est officiellement amorcée quelques mois plus tard, en décembre, d’abord sous la présidence de la coroner Andrée Kronström. Me Godin a pris le relais en octobre 2021.

Six cas de mort par suicide ont été analysés par le bureau du coroner au cours de cette démarche, soit les dossiers de Mikhaël Ryan, de Joceline Lamothe, de Suzie Aubé, de Jean-François Lussier, de Marc Boudreau et de Dave Murray.

L’objectif de ce travail d’analyse est de formuler des recommandations afin de prévenir d’autres décès similaires dans le futur.

De nombreux témoins ont été entendus lors des audiences, dont des professionnels de la santé, des représentants d'organismes de prévention et des proches endeuillés.

