Le Fonds de solidarité FTQ annonce le retour des contributions forfaitaires

Les actionnaires du Fonds de solidarité FTQ pourront recommencer à y effectuer des contributions forfaitaires au cours de l'exercice financier 2024-2025, a annoncé la direction du fonds de travailleurs lors de son assemblée annuelle, ce week-end.

Les modalités du retour de ces contributions seront dévoilées au cours des prochains mois. Elles seront rendues possibles grâce à une entente avec le gouvernement du Québec.

Cette mesure, qui avait été suspendue pour la dernière fois durant la pandémie, vise à permettre à un plus grand nombre de Québécois d'épargner pour leur retraite, la province faisant figure de parent pauvre quant à la santé financière de ses aînés.

Tout près de 40 % des retraités au Québec touchent le Supplément de revenu garanti, qui est réservé aux personnes à faibles revenus, affirme-t-on.

«La dignité à la retraite, c'est notre combat permanent. Le rétablissement des contributions forfaitaires en 2024-2025, en plus de la contribution essentielle de nos quelque 1700 responsables locaux, nous permettra de rejoindre encore plus de Québécois qui ont besoin d'épargner pour rendre leur retraite digne », a déclaré la présidente et cheffe de la direction du Fonds, Janie C. Béïque.

Le Fonds de solidarité FTQ souligne cette année ses 40 ans d'existence. Il s'est fixé comme cible d'enrôler d'ici cinq ans 100 000 nouveaux actionnaires-épargnants, qui ne disposent d'aucune épargne ou qui ont un revenu inférieur au salaire moyen du Québec.

Au cours du dernier exercice financier du fonds, celui-ci a gagné 41 549 nouveaux actionnaires-épargnants, dont plus de la moitié (23 350) correspondait à ces critères.

Marie-Ève Martel, La Presse Canadienne