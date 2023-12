Demandes salariales: l'appui au front commun n'a pas faibli, selon deux sondages

L'appui de la population aux revendications salariales du front commun du secteur public ne semble pas faiblir, selon deux sondages menés avant et après la dernière séquence de grève.

Ainsi, un sondage Léger réalisé du 24 au 27 novembre, donc après les trois dernières journées de grève du front commun, laisse même voir une légère augmentation de l'appui à sa revendication salariale.

La question posée est explicite; elle mentionne clairement que le gouvernement offre 10,3 % d'augmentation sur cinq ans et que le front commun demande l'équivalent de 20 % d'augmentation sur trois ans.

Lors du sondage du 3 au 6 novembre, 47 % des personnes interrogées avaient dit appuyer la revendication salariale du front commun et 28 % l'offre du gouvernement.

Or, le plus récent sondage posant la même question, mené du 24 au 27 novembre, donc dès après les trois dernières journées de grève du front commun, laisse voir que 53 % des personnes interrogées appuyaient la revendication du front commun et 26 % l'offre du gouvernement.

L'appui à la revendication salariale du front commun a donc légèrement grimpé de 6 % entre les deux sondages, alors que l'appui à l'offre du gouvernement est passé de 28 à 26 %.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne