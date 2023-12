La 21e Guignolée de la Fondation Dr Julien dépasse le cap du million $ de dons

La générosité des Québécois est encore au rendez-vous malgré un contexte économique difficile, au grand bonheur des bénévoles de la 21e Guignolée de la Fondation Dr Julien qui ont déjà dépassé le cap du million de dollars amassés en dons, samedi soir, pour les enfants en situation de grande vulnérabilité.

À Montréal, plus de 1,37 million $ a été amassé au terme de la première journée de cette campagne de financement samedi au profit de ses trois centres de pédiatrie sociale en communauté affiliés.

Ce montant ne tient même pas compte du travail des bénévoles sur le terrain pour la guignolée des 45 autres centres de pédiatrie sociale répartis dans la province.

«Nous sommes extrêmement touchés de constater que, malgré le contexte actuel difficile, les Québécois et Québécoises ont démontré un soutien indéfectible envers notre mission (...) Cette preuve de solidarité et d’attachement forment une lueur d’espoir pour près de 12 000 enfants que nous soignons et accompagnons au quotidien», a déclaré le docteur Gilles Julien, pédiatre social et fondateur de la Fondation Dr Julien.

Il est toujours possible de se montrer généreux puisque la 21e Guignolée de la Fondation Dr Julien se poursuit jusqu’au 15 janvier.

Le réseau de centres de pédiatrie sociale de la Fondation du Dr Julien compte sur l'appui de 600 professionnels qui interviennent auprès de 12 000 enfants chaque année, dans les communautés les plus vulnérables du Québec.

«D’ici 2027, la Fondation Dr Julien prévoit d’offrir des soins et services directs à près de 15 000 enfants à travers un réseau de 50 Centres de pédiatrie sociale en communauté», peut-on lire dans un communiqué diffusé dimanche matin.

Au Québec, le taux de pauvreté infantile dépasse les 15 %, selon les données de Statistique Canada de 2017 rapportées par la Fondation Dr Julien.

L’agent récolté par chacun des centres du réseau permet de financer les soins prodigués à des enfants de sa propre communauté. Ces soins incluent des suivis médicaux, juridiques, psychosociaux, psychoéducatifs et éducatifs ainsi que des services spécialisés, comme de l'orthophonie ou de la neuropsychologie. Diverses activités sportives et culturelles sont également offertes aux enfants dans un but thérapeutique et constructif.