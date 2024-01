Canada: les phénomènes météorologiques provoqueront une hausse des primes d'assurance

Près d'une quarantaine de sortes de barres tendres produites par Quaker Canada font l'objet d'un rappel volontaire en raison d'une possible exposition à la salmonelle. Il s'agit du résultat direct d'un rappel initié plus tôt cette semaine aux États-Unis par la Quaker Oats Company. Parmi les produits visés par le présent rappel on retrouve ...