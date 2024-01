Rappel d'un médicament contre la fièvre pour enfants en raison d'un risque de surdose

Les établissements scolaires fréquentés par les plus jeunes sont ceux où l’on trouve la plus grande proportion de personnes qui vivent de l’intimidation ou de la cyberintimidation parmi celles âgées de 12 ans et plus, selon un nouveau rapport de l’Institut de la statistique du Québec. Environ 12 % de la population québécoise âgée de 12 ans et ...