Bilan 2023 au Québec: taux d'emploi et taux d'activité inégalés pour les femmes

Les taux d'activité et d'emploi des femmes au Québec ont atteint en 2023 le niveau le plus élevé depuis que ces statistiques sont compilées, soit depuis 1976, révèle mardi l'Institut de la statistique du Québec.

L'ISQ, qui vient de publier son Bilan annuel du marché du travail pour 2023, précise en effet que le taux d'emploi des femmes, c'est-à-dire la proportion de cette population âgée de 15 ans et plus en emploi, a atteint 59 % en 2023.

Pour ce qui est du taux d'activité des femmes en 2023, c'est-à-dire le pourcentage de cette population âgée de 15 ans et plus qui est en emploi ou à la recherche active d'un emploi, il a atteint 61,5 %, soit le taux «le plus élevé historiquement», indique l'ISQ.

Ces taux sont plus élevés chez les hommes, soit 65,1 % pour le taux d'emploi et 68,5 % pour le taux d'activité.

«Il y a quand même des sociétés où le taux d'emploi chez les femmes est plus élevé qu'au Québec, mais on fait partie quand même des taux les plus élevés dans les pays de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques)», a souligné Luc Cloutier-Villeneuve, analyste en statistiques du travail à l'ISQ.

De façon générale, le taux d’emploi atteint aussi, à 62,1 %, son niveau le plus élevé depuis que les données sont disponibles, soit depuis 1976, précise l'ISQ.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne