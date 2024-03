L'utilisation exclusive du français au travail a connu une baisse au Québec

La proportion de Québécois qui utilisent majoritairement le français au travail est restée stable ces dernières années dans la province, selon les plus récentes données de l'Office québécois de la langue française (OQLF), mais les travailleurs sont de plus en plus nombreux à devoir incorporer l'anglais à leur quotidien.

Dans l'édition 2023 de son rapport sur la Langue de travail au Québec, publiée jeudi, l'OQLF révèle que 66 % des travailleurs adultes utilisent le français au moins 90 % du temps dans le cadre de leur emploi, soit une proportion similaire à celles des études de 2016 (67 %) et de 2010 (66 %).

Toutefois, même si «le français a toujours sa place sur le marché du travail québécois», l'OQLF note que «les travailleuses et travailleurs du Québec l’accompagnent de plus en plus de l’anglais dans le cadre de leurs fonctions».

Cela fait en sorte que la proportion de Québécois qui utilisent exclusivement le français au travail est passée de 39,5 % en 2016 à 32,2 % en 2023.

Chez les 18 à 34 ans, seuls 22,3 % des travailleurs utilisent exclusivement le français dans le cadre de leur emploi.

Lorsque les répondants à l'étude de l'OQLF ont été questionnés sur les raisons qui les poussent à utiliser une autre langue que le français au travail, 30,6 % ont répondu qu'ils doivent le faire principalement pour servir une clientèle, communiquer avec des personnes ou consulter des documents de l’extérieur du Québec, tandis que 29,3 % d'entre eux ont dit devoir le faire pour servir une clientèle québécoise parlant une autre langue.

Mathieu Paquette, La Presse Canadienne