Signes de progrès du Canada pour réduire les émissions de GES et atteindre ses cibles

Le dernier rapport sur les émissions de gaz à effet de serre de tous les secteurs de l’économie canadienne montre que le pays fait des progrès vers l'atteinte de son prochain objectif en 2030, mais qu'il reste encore beaucoup de travail à faire.

Le Rapport d’inventaire national pour 2022, publié jeudi, montre que, dans l’ensemble, le Canada a ajouté 708 millions de tonnes de gaz à effet de serre cette année-là.

Cela représente 53 millions de tonnes de moins qu'en 2005, soit environ un sixième de ce qui doit être réduit pour atteindre l'objectif de 2030.

La production des sables bitumineux et le transport routier comptent parmi les principaux contributeurs de ces émissions et ont affiché les plus fortes augmentations depuis 2005.

Par contre, la transition du charbon et du gaz naturel vers l'électricité a été la plus grande réussite climatique du Canada: les émissions de ce secteur ont chuté de près de 60 % depuis 2005.

Pour le ministre fédéral de l'Environnement, Steven Guilbeault, ce rapport montre que le travail acharné des familles et des entreprises canadiennes pour devenir plus écologiques commence à porter ses fruits.