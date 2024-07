Trop de médicaments? Voici comment en parler à votre médecin

Avaler une poignée de pilules est un rituel quotidien pour de nombreuses personnes, qu'il s'agisse de jeunes adultes luttant contre l'anxiété ou de personnes âgées gérant des maladies chroniques.

Dans l'ensemble, 13 % des Américains prennent au moins cinq médicaments sur ordonnance. Chez les personnes âgées de 65 ans et plus, ce chiffre s'élève à 42 %.

Si vous prenez plusieurs médicaments, il est judicieux d'être conscient des problèmes potentiels. Une pilule peut entraîner un effet secondaire, puis une autre pilule et un autre effet secondaire, ce que les experts appellent une «cascade de prescriptions».

Certains médicaments peuvent être nocifs s'ils sont pris pendant des années. D'autres cessent d'agir ou interagissent mal avec un nouveau médicament. Un médicament bien toléré au début peut avoir des effets secondaires plus tard, entraînant un déclin cognitif et des blessures dues à des chutes.

«Notre métabolisme change avec l'âge, a rappelé la docteure Elizabeth Bayliss, qui étudie la déprescription à l'Institut de recherche sur la santé de Kaiser Permanente, à Aurora, dans le Colorado. «La capacité de chacun à métaboliser les médicaments qu'il prend depuis longtemps peut changer.»

L'institut à but non lucratif Lown Institute qualifie cette situation de surcharge médicamenteuse qui entraînera 4,6 millions de visites à l'hôpital au cours de la décennie.

Si votre routine de pilules quotidiennes devient incontrôlable, demandez un bilan de médication. Voici comment entamer un processus appelé « déprescription ».

Demandez un bilan de vos ordonnances

Commencez par vous adresser à un professionnel en qui vous avez confiance, comme un médecin ou un pharmacien, a expliqué Lisa McCarthy, une pharmacienne et spécialiste de la déprescription à l'Université de Toronto.

Si vous vous adressez à votre médecin, n'attendez pas la fin d'une visite de 15 minutes. Au lieu de cela, prenez un rendez-vous spécifique et dites-lui quand vous voulez parler de vos médicaments, a suggéré Mme McCarthy.

Votre médecin peut ne pas avoir une vision complète de ce que vous prenez si d'autres prescripteurs sont impliqués, et certains médecins hésitent à prendre en charge des médicaments prescrits par d'autres. C'est à ce moment-là qu'un pharmacien peut vous aider en passant tout en revue et en rédigeant des suggestions que vous pourrez communiquer à vos médecins, a dit le pharmacien Bradley Phillips du Collège de pharmacie de l'Université de Floride.

«Nous sommes considérés comme des experts en matière de médicaments», a-t-il indiqué.

Mon médicament peut-il être à l'origine d'un problème?

Gonflements, incontinence, agitation, insomnie - autant d'effets secondaires causés par des médicaments courants qui sont parfois traités par de nouveaux médicaments. Mme McCarthy souhaite que les gens posent une question simple à leur médecin : ce symptôme pourrait-il être lié à l'un de mes médicaments?

«Si nous pouvions apprendre au public à poser cette question, ce serait très efficace», a déclaré Mme McCarthy. Elle suggère ensuite une question de suivi : «Ai-je encore besoin de ce médicament?»

La pharmacienne Barbara Farrell constate des changements spectaculaires chez de nombreuses personnes qu'elle aide dans un centre gériatrique ambulatoire à Ottawa, en Ontario. Certains sont sortis d'une démence induite par les médicaments après que ceux-ci aient été réduits.

Une femme de 77 ans a pu quitter son fauteuil roulant et marcher avec une canne après avoir réduit le nombre de ses comprimés quotidiens de 32 à 17. Elle était devenue sédative et incapable de communiquer, et quelques mois plus tard, elle s'adonnait de nouveau à son passe-temps, le tricot.

Soyez responsable de votre liste de médicaments

Certains médicaments peuvent être arrêtés brusquement, mais d'autres nécessitent une réduction progressive pour éviter des symptômes de sevrage désagréables, voire des crises d'épilepsie potentiellement mortelles. La diminution progressive des doses est particulièrement importante pour les médicaments contre la dépression, l'insomnie et l'anxiété.

Même dans les systèmes de santé les mieux connectés, les informations sur les prescriptions ne sont pas toujours partagées entre les médecins. Ils ne connaissent pas non plus les médicaments en vente libre, les vitamines ou les gommes de CBD que vous prenez le soir.

La seule personne qui sait tout ce que vous prenez, c'est vous, a souligné Mme McCarthy. Tenez donc une liste à jour de ce que vous prenez, de la raison pour laquelle cela vous a été prescrit et de la date à laquelle vous avez commencé à le prendre.

Pour un exemple de liste de médicaments, que Mme McCarthy qualifie d'outil «extrêmement puissant», consultez le matériel d'atelier qu'elle et ses collègues ont conçu.

Carla K. Johnson, The Associated Press