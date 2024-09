Québec injecte 4,5 millions $ pour la prévention du suicide

En cette journée mondiale de la prévention du suicide, le ministre des Services sociaux, Lionel Carmant, accorde 4,5 millions $ aux centres de prévention du suicide au Québec.

Cette somme est une réponse au rapport d’enquête publique de la coroner Me Julie-Kim Godin publié en juin 2023, portant sur le suicide de cinq personnes entre 2017 et 2019.

Le rapport recommandait notamment de déployer les ressources nécessaires pour la mise en place de centres de prévention du suicide et de centres de crise communautaires «de manière équitable dans toutes les régions du Québec». On recommandait aussi qu’ils soient mieux financés.

Les centres de prévention du suicide «proposent un éventail de services adaptés à la complexité de la problématique du suicide au Québec; entre autres, une ligne d’intervention 24/7, la sensibilisation de la population, le soutien à l’entourage d’une personne qui pense au suicide, l’intervention dans un milieu à la suite d’un suicide, les services pour personnes endeuillées par suicide ainsi que la formation de sentinelles pour la prévention du suicide, des professionnels et professionnelles et des intervenants et intervenantes», peut-on lire dans le communiqué du ministre.

Il y en a actuellement 33 au Québec répartis dans 15 régions.

Selon les données préliminaires du Bureau du coroner en chef du Québec, il y aurait eu minimalement 1102 suicides au Québec en 2022. Québec s’est fixé comme objectif de diminuer d’au moins 10 % le nombre de décès par suicide dans sa Stratégie 2022-2026.

***

Besoin d’aide?

Si vous pensez au suicide ou vous inquiétez pour un proche, des intervenants sont disponibles pour vous aider, partout au Québec, en tout temps.

Téléphone: 1 866 APPELLE (1 866 277-3553)

Texto: 535353

Clavardage, informations et outils: www.suicide.ca

Thomas Laberge, La Presse Canadienne