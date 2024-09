Création de 37 000 places subventionnées: la CAQ encore loin de la cible

Le gouvernement Legault semble s'éloigner de son engagement de créer 37 000 places subventionnées en garderie d'ici à mars de l'an prochain et d'assurer ainsi à tous les parents qui le demandent une place pour leur enfant.

Selon les données les plus récentes du ministère de la Famille, plus de 5200 enfants se sont ajoutés à la liste d'attente au 31 juillet par rapport à mars, pour un total de 34 000, à moins d'un an de l'échéance.

Or en octobre 2021, la Coalition avenir Québec (CAQ) s'était engagée à créer 37 000 places subventionnées d'ici au 31 mars 2025, pour un coût de 3 milliards $. Le premier ministre François Legault avait même manifesté alors son impatience et son empressement en laissant entendre qu'il trouvait l'échéance trop lointaine.

Le tableau de bord du développement du réseau de services de garde indique qu'on est à 95,1 % de réalisation de l'objectif de 37 000 places, mais c'est en considérant plus de 19 000 places à l'étape «en réalisation» - une mesure que l'opposition trouve imprécise parce qu'elle n'indique pas l'état d'avancement de l'ouverture de ces places.

Il y aurait donc 19 000 places à livrer en moins de sept mois, alors que le rythme mensuel de création des places est bien inférieur aux 2700 qui seraient nécessaires d'ici là.

Le Parti québécois estime que la CAQ va rater sa cible. Selon le porte-parole péquiste en matière de famille, Joël Arseneau, soit le gouvernement vit dans le déni, soit il ne dit pas la vérité sur l'atteinte de l'objectif qu'il croirait encore possible au mois de mars prochain.

Patrice Bergeron, La Presse Canadienne