Loto-Québec génère un bénéfice de près de 350 M $ pour son premier trimestre

Loto-Québec est parvenue à générer un bénéfice pour le premier trimestre de son année financière, malgré un dollar discrétionnaire pour le divertissement qui se «resserre».

La société d'État a enregistré un résultat net de 349,7 millions $ pour les mois d'avril, mai et juin. Il s'agit d'un recul de 8,2 % par rapport à la même période l'an dernier.

Les revenus ont totalisé 689,7 millions $ au trimestre s'étant terminé le 24 juin, aussi en baisse de 3 % par rapport à il y a un an.

Loto-Québec attribue en grande partie ces diminutions au fait que le premier trimestre de 2024-2025 comptait deux jours de moins que celui de l'exercice financier précédent.

Le patron de l'organisation de jeux de hasard s'est dit satisfait de ces résultats. Ceux-ci sont en ligne avec les prévisions qui tendent vers une légère croissance.

«On est sur nos cibles. On a un bon trimestre», a commenté le président et chef de la direction, Jean-François Bergeron, en entrevue mercredi.

Mais il est aussi «particulièrement content» de la performance financière dans le contexte économique actuel où de nombreux Québécois doivent limiter leur budget consacré au divertissement.

«Économiquement on le sent, le dollar discrétionnaire se resserre. On est dans le divertissement, alors souvent quand il y a une pression sur le dollar discrétionnaire, on peut le ressentir. (Malgré tout) on est encore solide sur nos revenus», a affirmé M. Bergeron.

Le secteur des loteries a généré des produits en baisse de 2,5 % pour s'établir à 219,1 millions $. En plus des deux jours de moins durant le trimestre, Loto-Québec attribue également cette diminution à un plus gros montant remis en lots aux jeux régionaux, comme le Québec 49 et le Banco, ainsi qu'à un recul des jeux Instants.

Entre avril et juin, 22 personnes sont devenues millionnaires grâce à la loterie. Loto-Québec a remis près de 340 millions $ à des gagnants de loteries.

Les revenus du secteur des casinos et des salons de jeux, qui ont fracassé un record l'an dernier, ont connu une légère hausse pour se chiffrer à 275 millions $.

Les revenus provenant du secteur des établissements de jeux ont pour leur part subi une baisse d'environ 16 millions $, s'élevant à 200 millions $ au premier trimestre. Ce secteur comprend les appareils de loterie vidéo dans les bars, les paris sur événements ainsi que le Kinzo et le bingo en réseau.

Loto-Québec pointe les difficultés que connaissent les bars et les restaurants depuis quelques années pour expliquer cette chute. Les ventes des loteries vidéo suivent «directement les courbes de l'industrie de la restauration», indique M. Bergeron.

L'organisation rapporte que son actif total s'est établi à 1,19 milliard $ au 24 juin, contre 1,15 milliard $ un an plus tôt, tandis que son passif est passé de 686 millions $ à 756,5 millions $.

Hôtel au Casino de Montréal: la bannière bientôt connue

Le projet d'hôtel au Casino de Montréal, annoncé l'automne dernier, a continué de progresser au cours du dernier trimestre avec notamment des travaux préparatoires.

Loto-Québec prévoit dévoiler avant la fin de l'année la bannière qui sera rattachée au futur établissement d'environ 200 chambres. L'appel d'offres pour trouver le partenaire hôtelier est dans son dernier droit, a mentionné M. Bergeron.

Le design de l'immeuble est aussi en cours d'élaboration avec les architectes. Le PDG de la société d'État a réitéré que le projet vise à construire un hôtel haut de gamme «très niché qui s'harmonise d'une façon quasi parfaite» avec l'environnement du parc Jean-Drapeau.

«On ne veut pas quelque chose de très haut. On veut quelque chose qui s'intègre bien et qui laisse la vue tant de la Rive-Sud et que de l'île de Montréal», a-t-il soutenu.

Le projet représente un investissement de près de 150 millions $. Son ouverture n'est pas prévue avant 2027.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne