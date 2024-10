Début de la campagne de vaccination automnale contre les infections respiratoires

En prévision de la saison hivernale, la circulation accrue des virus respiratoires est attendue. La campagne de vaccination gratuite automnale s'amorcera au cours des prochains jours. C'est ce qu'a annoncé le directeur national de la santé publique, le docteur Luc Boileau, lors d'un point de presse destiné à faire un état de la situation en ce début d'automne.

L'offre des vaccins saisonniers contre les virus respiratoires (influenza, COVID-19) en coadministration s'est amorcée dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de quelques établissements la semaine dernière.

« Selon les données récentes, les virus respiratoires présentent une activité relativement normale pour ce temps-ci de l'année. Mais au cours des prochaines semaines, ils seront probablement en hausse. Je rappelle que nous sommes maintenant dans une approche de gestion plus globale, ou syndromique, de ces virus. Alors, si on a des symptômes, on prend les mesures nécessaires pour protéger son entourage et les personnes vulnérables, incluant la vaccination, qui sera disponible gratuitement pour la population », indique le docteur Luc Boileau, directeur national de la santé publique.

Dès aujourd'hui, la population à risque de complications est à son tour invitée à réserver son rendez-vous. L'administration débutera dans les points de service locaux (PSL) et les pharmacies communautaires à partir du 16 octobre. C'est également à cette date que la population générale pourra à son tour prendre un rendez-vous.

La prise de rendez-vous se fait par l'entremise de Clic Santé. Il est également possible de téléphoner au 1 877 644 4545.

Situation épidémiologique et gestion des symptômes

Actuellement, différents virus respiratoires circulent au Québec. La présence de la COVID-19 demeure élevée, mais stable. Le virus respiratoire syncytial (VRS) amorce sa circulation automnale comme prévu. On s'attend à l'arrivée de l'influenza dans les prochaines semaines.

Il est nécessaire de rappeler que la gestion de la COVID-19 se fait désormais selon une approche syndromique. Qu'il s'agisse de la grippe ou de la COVID-19, les gestes pour éviter la transmission demeurent les mêmes. La confirmation par un test de dépistage n'est plus nécessaire à moins d'être admissible à un traitement. Les personnes vulnérables peuvent toujours avoir accès à un dépistage dans les PSL pour bénéficier d'un traitement.

Pour limiter la propagation des virus et mieux protéger les clientèles vulnérables, la population est invitée à suivre les mesures de prévention, notamment celles d'hygiène respiratoire de base comme le lavage des mains ou, en présence de symptômes, la limitation des contacts avec les autres personnes ou le port du masque lors d'interactions sociales. En présence de fièvre, il est recommandé de rester à la maison.