La pandémie et le vieillissement ont amené une baisse du nombre de déplacements

Malgré une augmentation de quelque 117 000 ménages dans la grande région de Montréal, le nombre total de déplacements dans une journée moyenne a diminué de 4 % entre 2018 et 2023 pour se situer à 8,9 millions.

Ce constat général de l’enquête 2023 Perspectives mobilité présentée mercredi par l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) présente plusieurs pistes d’explication à cette diminution, la plupart émanant de la pandémie et du vieillissement de la population.

Ainsi, après la chute vertigineuse de la fréquentation du transport en commun au deuxième trimestre de 2020, cette fréquentation est remontée constamment pour se situer, au moment de l’enquête, à 85 % de son niveau de 2018.

Impacts de la pandémie

Mais de nouvelles habitudes sont apparues après la pandémie, soit une croissance marquée du télétravail, des achats en ligne et de l’usage des plateformes numériques, notamment pour se divertir et socialiser, autant de facteurs menant à la réduction du nombre de déplacements

Parmi les données qui frappent dans le rapport, on note que plus du quart (27 %) des personnes recensées n’ont effectué aucun déplacement, un bond significatif comparativement au 17 % de 2018.

Le télétravail, autrefois marginal, occupe désormais une place prépondérante dans l’équation alors qu’un répondant sur quatre (26 %) était en télétravail le jour de l’enquête et que plus de la moitié (55 %) des travailleurs à temps plein avaient «un emploi compatible avec le télétravail», une tendance encore plus prononcée pour les personnes travaillant au centre-ville chez qui cette proportion atteint 82 %.

Dans cette optique, on ne se surprendra pas que même si le fait de se rendre au travail demeure en première position comme motif de déplacement, la proportion a connu une chute importante de 29 % en période de pointe du matin entre 2018 et 2023. La deuxième cause de déplacement, les études, est demeurée relativement stable.

L'auto toujours en tête

La part des déplacements en auto est également demeurée stable, à 66 %. Ces déplacements incluent toutefois les personnes qui n’effectuent qu’une partie du déplacement en auto pour ensuite prendre le transport en commun. Les déplacements exclusivement en auto ont connu une baisse de 10 % sur cinq ans.

Quant au transport actif – marche, vélo et autres – celui-ci est en hausse. Si l’on inclut les déplacements qui comportent au moins une portion en mode actif, l’augmentation est de 4 %.

Fait à noter, les déplacements entre les heures de pointe du matin et du soir, c’est-à-dire entre 9h et 15h30, sont en hausse de 6 % par rapport à 2018. L’enquête n’offre pas d’explication pour ce phénomène. Cependant, une part de l’explication pourrait se situer du côté du vieillissement de la population, alors que les données de l’enquête font état d’une croissance de 14 % de la population âgée de 65 ans et plus entre 2018 et 2023, soit 92 000 personnes âgées de plus.

