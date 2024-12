Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud : la chambre de commerce participe

Dans le cadre de la 23e année de la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud, le 5 décembre dernier, l’équipe de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud (CCIRS) est allée recueillir les denrées et les dons en argent amassés par ses membres.

Au total, seize entreprises membres se sont mobilisées dans le but de venir en aide aux personnes dans le besoin. Ce sont ainsi plus de 1 550$ en argent et en cartes-cadeaux qui ont été amassés, en sus de plusieurs dizaines de boîtes de denrées alimentaires. Avec plus de 60 300 dépannages alimentaires effectués en 2023 par les organismes communautaires de la Rive-Sud, cette édition s'avère plus nécessaire que jamais.

« En ces temps où tant de familles de notre région se heurtent à des défis importants, il nous revient de montrer ce que peut accomplir une communauté d’affaires unie et résolue. La Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud représente bien plus qu’une simple marque de générosité ; elle incarne notre devoir de soutenir ceux qui traversent des épreuves. Nous sommes fiers de voir que la Rive-Sud a répondu en grand à cet appel de solidarité. » , indique Jean-François Lévesque , président-directeur général, Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud

Parrain d’honneur, Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud

Les entreprises participantes sont : Cabana Séguin / Colpron, Dotemtex, Exa Design, Felix Compounds, Fortier D'Amour Goyette, Gendron Assurance, Giroux Ménard Charbonneau Laprés, Hedhofis, Hitachi Énergie (usine de Varennes), Immigration SCAT, Moquin Amyot, Patrick Morin Brossard, Polycontrols, Restaurant Trebbiano, Steamatic Rive-Sud et Triple Boris.

Depuis la pandémie de la COVID-19, les organismes communautaires observent une hausse marquée des demandes de dépannages alimentaires sur le territoire. Avec l’incertitude économique actuelle, les familles ont de plus en plus de difficulté à joindre les deux bouts. C’est pourquoi la Chambre rappelle que la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud se poursuit jusqu’au 30 décembre.

L'objectif de 450 000 $ n'ayant pas encore été atteint, elle invite les entreprises et organisations à contribuer par des dons en argent ou en denrées non périssables. Pour connaître les points de dépôt, consultez le site web de la Guignolée à l'adresse www.guignoleerivesud.com.