Temps froid: comment économiser de l'électricité?

Alors que le mercure frôle la barre des -20 degrés Celsius, Hydro-Québec anticipe un pic de consommation d'électricité sur son réseau pour les prochains jours. Comment peut-on réduire son utilisation par le biais de simples gestes?

Sur son site Internet, la Société d'État partage des conseils pour diminuer au maximum son empreinte électrique lors d'épisodes de grands froids comme ces temps-ci.

Qu'est-ce qu'une pointe de consommation? Il en existe deux types: annuelles ou quotidiennes, et elles se produisent lorsque la demande d’électricité atteint son maximum et que le réseau d’Hydro-Québec est le plus sollicité parce qu’un très grand nombre de clients utilisent le chauffage ou des appareils énergivores au même moment. Le réseau est alors congestionné.

Au Québec, les périodes de pointe se produisent en hiver en raison des besoins de chauffage. En hiver, les pointes annuelles surviennent entre les mois de décembre et mars. Au quotidien, elles sont notables en semaine, soit le matin, entre 6 h et 9 h, et en fin de journée, entre 16 h et 20 h.

Des gestes simples pour faire toute la différence

Pour mieux consommer par grand froid, voici des gestes simples qui font une différence durant les pointes hivernales:

1) Réduire le chauffage de 1°C ou 2°C, surtout dans les pièces inoccupées;

2) Reporter l’utilisation des gros électroménagers comme la sécheuse et le lave-vaisselle;

3) Diminuer d’une minute la durée des douches;

4) Limiter l’utilisation de l’eau chaude dans la mesure du possible.