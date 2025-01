Défi 28 jours sans alcool : Jean-Marie Lapointe encourage un mois de réflexion

Voir la galerie de photos

À travers le Québec, rare sont ceux qui ne connaissent pas le Défi 28 jours sans alcool qui se déroule du 1er au 28 février, et ce depuis douze ans. Par contre, peu de gens sont au courant de son historique et particulièrement de la raison première de son existence. C'est pourquoi, notre journaliste a discuté avec le comédien et ambassadeur de l'évènement, Jean-Marie Lapointe.

Le défi consiste dans un premier temps à s'engager à ne pas boire d'alcool durant tout le mois de février pour prendre conscience de ce breuvage et réfléchir à ses habitudes. Puis, de récolter des fonds pour la Fondation Jean Lapointe.

D'ailleurs, l'objectif de cette année est plutôt colossal avec un montant de 900 000 $ qui permettra à la fondation de poursuivre sa mission de prévention, de sensibilisation et du traitement des dépendances, grâce à la Maison Jean Lapointe.

Des encouragements à cesser de boire

Lorsqu'une bonne nouvelle nous arrive ou que nous vivons des difficultés dans notre vie, bien souvent l'alcool fait son apparition. Elle est omniprésent dans notre société, et c'est pourquoi, Jean-Marie encourage les gens à tenter de participer au défi, non seulement pour récolter de l'argent, mais surtout pour se questionner de la place de la boisson dans notre quotidien.

« Ça fait plus de 20 ans que le défi je le fais, car j'ai arrêté de consommer toutes substances. C'est sûr que présentement je ne suis pas du tout dans la période difficile du "sevrage". Quand les gens boivent une quantité X d'alcool tous les jours, une fois par semaine, c'est clair que de faire un arrêt d'agir ça peut être un peu étourdissant ou effrayant. Ça donne le vertige à l'idée de ne pas prendre d'alcool pendant tout le mois. Moi, ma job c'est de dire aux gens que je les encourage à l'essayer. Et comme dans les traditions dans les Alcooliques anonymes ou Ressources anonymes, le but c'est 24 h à la fois, une journée à la fois. Engage-toi à ne pas consommer » , explique-t'il à notre journaliste.

Selon lui, ce n'est pas lorsque l'on boit qu'on peut pleinement réaliser le rôle de l'alcool dans nos vies , mais bien quand l'on cesse de consommer.

Hommage à Jean Lapointe

En plus du comédien, trois autres personnalités québécoises se font ambassadeur pour la cause soit : l'auteur Jean-François Baril, la chanteuse Anik Jean et l'acteur Jean Bùi. Si l'on remarque, ils affichent tous le prénom de son père, soit Jean Lapointe.

Jean-Marie nous explique qu'ils avaient envie de faire un clin-d'oeil au fondateur de la Maison Jean Lapointe et de sa fondation pour cette douzième année.

Comment contribuer

Bien que le mois de février soit de plus en plus synonyme au Québec, "du mois sans alcool", encore beaucoup ignore d'où provient cette tradition. C'est pourquoi l'ambassadeur tenait à informer la population que « c'est vraiment hot que tu ne consommes pas pendant tout le mois de février, mais ça te tente-tu de faire un don avec ça, de solliciter ton entourage pour nous supporter dans notre mission ».

Pour ce faire, il est possible d'aller s'inscrire sur le site web du Défi, et ce jusqu'à la fin du mois de février, en faisant un don minimum de 28 $. Il est également possible de parrainer un participant ou de donner un montant sans participer à ces jours de sobriété.

Notre journaliste vous dira, tout comme le slogan de cette année : « JeanBarque »! Et vous demande si vous oserez également le faire pour cette cause qui peut vous toucher ou toucher un proche.

Regardez la vidéo complète pour en apprendre un peu plus sur ce défi qui vise à sensibiliser sur la consommation d'alcool et de drogues dans notre vie de tous les jours tout en aidant une fondation québécoise.