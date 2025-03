Le CRTC reporte de deux ans l'échéancier pour le service 911 de prochaine génération

Le service 911 «de prochaine génération», qui doit permettre aux Canadiens d’envoyer aux centres d'appel d'urgence des textos ou des vidéos en demandant de l’aide, ne sera finalement pas mis en œuvre avant deux ans.

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes avait fixé à mardi la date de la transition vers le 911 «de prochaine génération». Mais le CRTC reporte maintenant de deux ans cette date, jusqu'à mars 2027.

Dans une décision publiée vendredi, le CRTC reconnaît qu'avec ce retard, «la population canadienne devra attendre plus longtemps pour obtenir les améliorations que ces services apporteront».

Dans sa décision initiale de juin 2017 sur la modernisation du service 911, le CRTC expliquait que le service de prochaine génération permettrait aux Canadiens de «diffuser des images vidéo d’un incident, d'envoyer des photos des dommages causés par un accident ou d’un suspect en fuite ou d'envoyer des renseignements médicaux personnels, notamment en ce qui concerne les besoins en matière d’accessibilité, qui pourraient grandement aider les intervenants en cas d’urgence».

Le CRTC conclut maintenant que «la prolongation de la transition est la seule solution viable pour garantir un accès ininterrompu aux services d'urgence dont la population canadienne a besoin».

L'organisme de réglementation explique que les fournisseurs de services de télécommunications sont prêts pour cette transition, mais pas la plupart des services d’urgence provinciaux, territoriaux et municipaux.

Le CRTC indique que de nombreux intervenants – y compris les associations nationales des chefs de police, des chefs de pompiers et des chefs de services paramédicaux – ont prévenu que sans une prolongation de l'échéancier, certains Canadiens pourraient perdre l’accès au service 911 pendant la transition. Le CRTC a donc estimé que «cela entraînerait un risque inacceptable pour la sécurité publique».

En date d'avril 2024, seuls trois des 242 centres d’appels des services d’urgence au Canada avaient lancé la «prochaine génération». Et le CRTC prédit que «la grande majorité» des centres d'appel ne terminera pas cette transition avant la fin de 2026.

Les centres d’appels «ont fait face à de multiples défis, y compris le besoin d’une plus grande expertise technique et la disponibilité limitée des fournisseurs pour les essais, ce qui a créé un goulot d’étranglement et ralenti la transition» vers les services 911 de prochaine génération, lit-on dans la décision.

Le CRTC demande maintenant aux chefs des services d'urgence de présenter d'ici le 28 août un «plan complet» expliquant comment leurs centres d'appels 911 «respecteront la nouvelle date limite ou prendront d’autres arrangements pour le traitement de leurs appels» au service de prochaine génération.

Anja Karadeglija, La Presse Canadienne