François Legault s'oppose à la hausse de 3,6 % des tarifs résidentiels d'électricité

Il n’est pas question que les tarifs résidentiels d'électricité augmentent de 3,6 % à compter du 1er avril, tranche le premier ministre François Legault, qui réitère sa volonté que la hausse soit limitée à 3 %.

Jeudi, la Régie de l'énergie a refusé la proposition d'Hydro-Québec de plafonner la hausse de tarifs résidentiels d'électricité à 3 % et a plutôt opté pour une augmentation de 3,6 % à compter du 1er avril.

Réagissant à cette décision, jeudi soir, M. Legault s'est tourné vers les réseaux sociaux pour marteler qu'il «n’en est pas question».

«Tant que je serai premier ministre, les tarifs résidentiels n’augmenteront pas de plus de 3 % annuellement. Je vais trouver une solution avec l’équipe gouvernementale et Hydro-Québec», a-t-il fait savoir.

Pour sa part, la ministre de l'Économie et de l'Énergie, Christine Fréchette, a ajouté que le gouvernement évaluera les moyens à sa disposition pour qu’Hydro-Québec limite la hausse des tarifs résidentiels à 3 %.

Le gouvernement Legault s'est engagé à plusieurs reprises à maintenir la hausse annuelle des tarifs d'électricité à 3 % pour les clients résidentiels, prônant plutôt pour des hausses plus importantes pour les entreprises afin de subvenir aux besoins d'Hydro-Québec.

Or, la Régie a déterminé que «les hausses tarifaires qui ne reflètent pas la croissance des revenus requis d’Hydro-Québec sont arbitraires et ne lui permettent pas de fixer des tarifs justes et raisonnables».

Ainsi, elle a fixé les hausses devant entrer en vigueur le 1er avril à 3,6 % pour les clients résidentiels, à 3,6 % pour les clients commerciaux et institutionnels, ainsi qu'à 1,7 % pour les clients industriels de grande puissance au tarif L.

Pour les clients commerciaux et industriels, les hausses seront moins importantes que ce qui était demandé par Hydro-Québec, à savoir des hausses de 3,9 % et 3,3 %, respectivement.

Hydro-Québec a déjà annoncé que la décision de la Régie de l'énergie sera portée en appel «afin de limiter les hausses de tarifs résidentiels à 3 %».

«Cette décision n'est pas cohérente avec le contexte social, économique et politique du Québec», a soutenu la société d'État dans un communiqué.