L'anxiété monte chez les Canadiens face aux droits de douane des États-Unis

Les droits de douane imposés par les États-Unis et les mesures de rétorsion prises par le Canada produisent un climat d'incertitude qui affecte la santé mentale des Canadiens. Deux sondages menés à l'échelle du pays confirment que la population est de plus en plus anxieuse en raison du contexte socioéconomique actuel.

L’incertitude économique est le facteur qui a le plus grand impact sur la santé mentale des Canadiens, indiquent les résultats de l’enquête Omnibus menée auprès de 1500 résidants du Canada du 20 au 25 février. Parmi les répondants, 38 % pointent l'imprévisibilité politique et les tensions avec les États-Unis comme une source d'anxiété accrue, juste après les préoccupations liées à l'augmentation du coût de la vie (52 %).

Au Québec, lorsqu'on a demandé aux participants s'ils avaient noté une modification de leur niveau d'anxiété au cours du dernier mois attribuable à une hausse perçue de l'instabilité sociale, politique et économique, 31 % ont dit constater une légère hausse de leur anxiété et 12 % une hausse importante. Un peu plus de la moitié des Québécois ont répondu que leur niveau d'anxiété était resté le même ou qu'il avait baissé.

Les résultats du Québec ressemblent à la tendance observée à la grandeur du pays. Le pourcentage de Canadiens qui estiment avoir un niveau d’anxiété plus élevé est resté relativement stable alors que ceux déclarant des niveaux d’anxiété de faibles à modérés ont montré une légère augmentation de l’anxiété au fil du temps.

Un second sondage national de l'organisme à but non lucratif Recherche en santé mentale Canada (RSMC) corrobore les résultats de l'enquête Omnibus, a précisé en entrevue Claire Hlavacek, responsable des partenariats et des initiatives stratégiques à RSMC. Cette enquête en ligne a été menée auprès de 4050 adultes canadiens du 4 au 24 février. Le même genre de coup de sonde a été réalisé plusieurs fois par RSMC depuis le début de la pandémie pour mesurer les défis par rapport à la santé mentale.

«Si on regarde l'impact de la situation économique et de l'inflation sur la santé mentale des Canadiens, on voit que 39 % des Canadiens s'inquiètent de la possibilité de ne pas payer les factures, ce qui est quand même le plus haut niveau depuis 2020, donc depuis cinq ans, depuis qu'on a lancé nos sondages», a expliqué Mme Hlavacek.

«On n'a pas été surpris de voir que l'inquiétude face aux incertitudes économiques et politiques augmentait en début d'année au vu de l'actualité. Cela dit, le degré d'augmentation est quand même très important», souligne-t-elle.

Une tendance à surveiller

Globalement, 42 % ont déclaré avoir ressenti une augmentation de leur niveau d’anxiété au cours du dernier mois. Il est à noter que les participants ont été sondés en février et que la situation au sud de la frontière évolue rapidement. Pas plus tard que mercredi, le président américain Donald Trump a signé un décret imposant des droits de douane de 25 % sur toutes les importations automobiles aux États-Unis à compter du 2 avril.

Mme Hlavacek pense que la santé mentale des citoyens, en particulier ceux qui habitent les provinces qui subiront le plus durement les droits de douane et la riposte canadienne, pourrait se dégrader davantage. RSMC suivra cette tendance pour observer si l’anxiété augmentera à mesure que les Canadiens ressentiront l'impact de la guerre commerciale.

Les enquêtes sur la santé mentale ont été menées au même moment où GreenShield, une entreprise canadienne sans but lucratif, s'est associée avec RSMC afin de cerner les principales tendances en matière de santé mentale et les lacunes dans l'offre de soins.

À la lumière des résultats, GreenShield a décidé de proposer un service de thérapie gratuit aux Canadiens, comprenant deux séances avec un thérapeute agréé et un accès illimité de deux mois à une thérapie cognitivo-comportementale numérique.

Katrine Desautels, La Presse Canadienne