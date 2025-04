Une dixième année pour élire les pires routes du Québec

Avec le printemps, c'est le retour pour une dixième année de la campagne du CAA-Québec Les pires routes du Québec qui laisse la chance aux Québécois de dénoncer les chemins qui mettent à rude épreuve les suspensions de leur véhicule en raison des nids-de-poule, les trous et les crevasses qui sont particulièrement présentes cette année.

L'organisation indique qu'elle récolte depuis sa première campagne plus de 80 000 votes ce qui démontre un grand intérêt pour les Québécois à dénoncer le mauvais états des routes.

Les usagers de la route à travers la Belle province ont jusqu’au 23 avril pour se manifester et indiquer quelles routes s’illustrent négativement par leur mauvais état, une signalisation déficiente, leur entretien et leur marquage négligés ou même la piètre qualité des trottoirs.

CAA-Québec établira ensuite son désormais célèbre palmarès des pires routes et poursuivra son objectif de sensibilisation à l’entretien des infrastructures routières auprès des villes et du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

« Les Québécois sont en droit de s’attendre à un réseau routier fiable, de qualité et surtout sécuritaire. Notre campagne permet chaque année de faire parler des infrastructures routières de manière constructive et de porter la voix citoyenne, une route à la fois », indique Nicolas Ryan, directeur des affaires publiques

Les routes, grandes négligées

Le dernier budget provincial a permis de constater que, parmi toutes les infrastructures sous la responsabilité du gouvernement du Québec, ce sont les routes qui souffrent du plus important déficit de maintien d’actifs (DMA). En effet, selon les données du Plan québécois des infrastructures (PQI), le DMA du réseau routier représente 56% du total du DMA des infrastructures publiques de la province et se chiffre à 22,5 milliards de dollars. Selon la même source, 48% des chaussées sous la responsabilité du ministère des Transports sont en mauvais ou très mauvais état, et 42% des structures du réseau supérieur sont également en mauvais ou très mauvais état.

Ça marche, les pires routes!

La campagne annuelle de CAA-Québec fait réagir à tout coup, mais donne surtout des résultats concrets depuis son lancement. Plusieurs routes qui apparaissent (malheureusement) dans le palmarès attirent l’attention des autorités et font l’objet de réfection, de réparations ou, mieux encore, d’un réaménagement complet en faveur de tous les usagers. Dans les dernières années, le chemin Klock à Gatineau, le chemin Édouard-Roy à Sherbrooke, le boulevard Gouin à Montréal, le chemin Craig à Lévis et la Traverse de Laval à Lac-Beauport ont reçu à eux seuls plusieurs millions de dollars en investissements.

Rouler dans un nid-de-poule, combien ça coûte?

Endommager son véhicule dans un nid-de-poule peut coûter très cher. D’ailleurs, pour une facture de 1000$ et moins, CAA-Québec recommande de ne pas contacter son assureur. La potentielle hausse de prime et la tache au dossier qui peuvent en résulter n’en valent tout simplement pas la peine.

Voici la liste des pièces les plus souvent endommagées ainsi que leur coût de remplacement, auquel il faut évidemment ajouter la main-d’œuvre:

Pneu: 150$ à 350$

Roue en acier: 100$

Roue en alliage: 600$

Bras de suspension: 200$ à 400$

Embout de direction: 100$ à 250$

Amortisseur: 200$ à 400$

Jambe de force: 200$ à 400$

Rotule de suspension: 150$ à 300$

Parallélisme (alignement): 100$ à 200$