Qu'arrive-t-il après le rejet de l'offre de Postes Canada?

Mission 1000 tonnes et Stratégies Saint-Laurent lancent mercredi une tournée de nettoyage du fleuve Saint-Laurent, de Pointe-aux-Cascades, en Montérégie, jusqu’à Bonaventure, en Gaspésie. L’objectif de «l’Expédition Saint-Laurent et ses bassins versants» est de retirer un maximum de déchets et de matières polluantes du Saint-Laurent et de ses ...