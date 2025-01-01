Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Célèbre sociologue

Le gouvernement offre des funérailles nationales pour Guy Rocher

durée 15h00
4 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Le sociologue Guy Rocher, considéré comme un des bâtisseurs de la Révolution tranquille, aura droit à des funérailles nationales.

Le gouvernement a fait savoir jeudi que la famille avait accepté une offre du premier ministre François Legault pour un «hommage national».

Le penseur né à Berthierville le 20 avril 2024 est décédé à l'âge de 101 ans mercredi.

 

 

Patrice Bergeron, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La vague de chaleur pourrait prendre fin mercredi, mais les orages seront de retour

Publié le 13 août 2025

La vague de chaleur pourrait prendre fin mercredi, mais les orages seront de retour

La vague de chaleur qui afflige le sud du Québec depuis maintenant plusieurs jours pourrait commencer à montrer des signes d'essoufflement, mercredi, mais le retour de temps plus frais devrait s'accompagner d'orages. Mercredi matin, le sud du Québec faisait toujours l'objet d'un avertissement de chaleur d'Environnement Canada, puisque le mercure ...

LIRE LA SUITE
La pluie annuelle de météores des Perséides atteindra son apogée ce soir

Publié le 12 août 2025

La pluie annuelle de météores des Perséides atteindra son apogée ce soir

Les astronomes amateurs auront droit à un spectacle scintillant, mardi soir, la pluie annuelle de météores des Perséides atteignant son apogée. La NASA indique que la pluie de météores a commencé le mois dernier et que l'événement céleste devrait arriver à son paroxysme mardi soir et mercredi, avant de se terminer le 23 août. L'agence spatiale ...

LIRE LA SUITE
Pas de répit mardi: la vague de chaleur se poursuit dans l'est du pays

Publié le 12 août 2025

Pas de répit mardi: la vague de chaleur se poursuit dans l'est du pays

La chaleur étouffante qui sévit sur une bonne partie de l'est du pays, dont le Québec, depuis quelques jours sera de nouveau au rendez-vous mardi. Sur la carte disponible sur le site d'Environnement Canada, le sud de l'Ontario, le sud du Québec et une bonne partie des provinces de l'Atlantique sont recouverts de rouge, signalant qu'un ...

LIRE LA SUITE