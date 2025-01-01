Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Office québécois de la langue française 

Augmentation des plaintes et des inspections liées à la langue

durée 11h00
13 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

L'Office québécois de la langue française (OQLF) a effectué près de 10 000 inspections au cours de l'année écoulée, alors que la province intensifie sa lutte contre les entreprises qui ne respectent pas sa loi sur la langue.

Au total, 9813 inspections ont été menées entre le 1ᵉʳ avril 2024 et le 31 mars 2025, ce qui représente une augmentation de 47 % par rapport à la période 2022-2023. Ces chiffres ont été dévoilés dans le plus récent rapport annuel de l'Office, rendu public jeudi.

Ces inspections ont été menées en réponse à un nombre record de plaintes et aux efforts de surveillance déployés par l'Office de sa propre initiative. L'OQLF a reçu 10 371 plaintes sur la période d'avril 2024 à mars 2025.

Ces plaintes concernaient principalement le fait de ne pas être servi en français, que ce soit en magasin ou ailleurs, ou le fait que les entreprises n'utilisaient pas la langue officielle de la province sur leurs sites internet et leur affichage.

La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les aliments sucrés et salés sont moins chers que leurs équivalents «santés»

Publié à 14h00

Les aliments sucrés et salés sont moins chers que leurs équivalents «santés»

Les aliments emballés transformés, tels que le pain ou les grignotines, riches en sel et en sodium, sont moins chers que leurs équivalents plus sains, rapporte une étude réalisée par une équipe de chercheuses de l'Université Laval. Pour évaluer la qualité nutritionnelle des aliments, les chercheuses se sont fiées au symbole nutritionnel «Élevé ...

LIRE LA SUITE
Le gouvernement du Québec n'en fait pas assez pour les adolescents

Publié à 9h00

Le gouvernement du Québec n'en fait pas assez pour les adolescents

Environ la moitié des Québécois estiment que le gouvernement de la province n'en fait pas assez pour les adolescents, selon un récent sondage Léger commandé par le Regroupement des maisons des jeunes du Québec (RMJQ). À un an des élections provinciales, le RMJQ demande aux partis politiques de s'engager concernant les enjeux qui touchent ces ...

LIRE LA SUITE
Plusieurs événements organisés pour la Journée de la vérité et de la réconciliation

Publié le 30 septembre 2025

Plusieurs événements organisés pour la Journée de la vérité et de la réconciliation

La cinquième Journée nationale de la vérité et de la réconciliation a lieu mardi, une journée où les Canadiens réfléchissent aux séquelles des pensionnats et se souviennent des survivants et de ceux qui ne sont jamais rentrés chez eux. L'ère des pensionnats autochtones désigne une période comprise entre 1857 et 1996, durant laquelle 150 000 ...

LIRE LA SUITE