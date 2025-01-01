Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Lancement d'un nouvel institut pour les intervenants en violence conjugale

durée 15h00
17 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Un nouvel institut pour mieux outiller les professionnels et les intervenants en matière de violence conjugale voit le jour au Québec.

L'objectif de l’Institut Écho est de mieux soutenir les femmes et les enfants victimes de violence conjugale en se mobilisant autour d'eux et en renforçant le filet de sécurité.

Assez unique en son genre au Québec, il offre des formations, des conférences avec des experts et d'autres outils destinés aux professionnels. Ceux qui travaillent dans les ressources ont été en contact avec les victimes dans 76 % des événements de violence conjugale ayant causé des décès, selon le comité d'examen des décès liés à la violence conjugale. Autrement dit, dans près de huit cas sur dix, quelqu’un a eu une occasion d’agir.

«Il suffit parfois d’une simple question ou d’une écoute attentive pour changer la trajectoire des femmes victimes de violence conjugale. En étant à leur contact, les professionnels ont une posture privilégiée pour faire une différence», soutient par voie de communiqué Annick Brazeau, présidente du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, qui a lancé officiellement l'Institut Écho, lundi.

Dans sa première phase, l’Institut cible quatre pôles: le milieu communautaire, le milieu judiciaire, le milieu de la santé et des services sociaux, ainsi que les employeurs et syndicats.

La couverture en santé de La Presse Canadienne est soutenue par un partenariat avec l'Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est seule responsable de ce contenu journalistique.

Katrine Desautels, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Étude: le privé en santé augmente le taux de mortalité, des experts inquiets

Publié hier à 15h00

Étude: le privé en santé augmente le taux de mortalité, des experts inquiets

Des experts s'inquiètent de la direction que prend le Québec en faisant appel de plus en plus au secteur privé pour offrir des soins à la population (soins qui sont souvent financés par le public). Une nouvelle étude de l'IRIS montre que les pays avec une plus grande présence du privé en santé ont des taux de mortalité plus élevés et une espérance ...

LIRE LA SUITE
Protection du climat: le Canada au bas du classement

Publié le 19 novembre 2025

Protection du climat: le Canada au bas du classement

Le Canada occupe le 61e rang sur 67 du classement de l’Indice de performance climatique (IPC) 2026, publié par les organisations Germanwatch, Climate Action Network et NewClimate Institute, mardi. Le Canada a amélioré son classement d’une position dans la dernière année, passant du 62e au 61e rang. «Mais ce changement de rang ne s’explique ...

LIRE LA SUITE
Les pharmaciens propriétaires vont aussi contester des dispositions de la loi 2

Publié le 19 novembre 2025

Les pharmaciens propriétaires vont aussi contester des dispositions de la loi 2

Après les médecins spécialistes et les étudiants en médecine, voilà que les pharmaciens propriétaires annoncent à leur tour leur intention de contester devant les tribunaux des dispositions de la loi 2. Selon l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP), cette loi comprend des articles qui «bouleversent de manière permanente la ...

LIRE LA SUITE